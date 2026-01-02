https://ria.ru/20260102/opasnost-2066115274.html
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.01.2026
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ставропольского края, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T22:05:00+03:00
2026-01-02T22:05:00+03:00
2026-01-02T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336232_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f28e501245d61c3def2e6e4f8a54ccbd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ставропольский край
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_497c4bf435cc0f326480960ebf055a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, владимир владимиров, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Украина
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
На всей территории Ставропольского края объявили режим беспилотной опасности