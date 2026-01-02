https://ria.ru/20260102/opasnost-2066113190.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.01.2026
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
