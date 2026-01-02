Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 02.01.2026
В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников
2026-01-02T20:57:00+03:00
2026-01-02T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация РСЧС (Тамбовская область): Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении.
