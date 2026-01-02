Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 02.01.2026 (обновлено: 19:22 02.01.2026)
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
беспилотники
россия
краснодарский край
россия
безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, беспилотники, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Беспилотники, Россия
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
"Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайБеспилотникиРоссия
 
 
