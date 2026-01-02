https://ria.ru/20260102/opasnost-2066052748.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.01.2026
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
На территории Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА