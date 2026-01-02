https://ria.ru/20260102/opasnost-2066020788.html
На территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.01.2026
На территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
