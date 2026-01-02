https://ria.ru/20260102/opasnost-2066010194.html
В Башкортостане объявили беспилотную опасность
В Башкортостане объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 02.01.2026
В Башкортостане объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Башкортостане, сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T01:56:00+03:00
2026-01-02T01:56:00+03:00
2026-01-02T01:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_4344ea591f88c74950ca02c347c837dd.jpg
https://ria.ru/20260102/opasnost-2066007693.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_947ee170e8b5dc4d8a7260b30d14a897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан
Специальная военная операция на Украине, Республика Башкортостан
В Башкортостане объявили беспилотную опасность
На территории Башкортостана объявили беспилотную опасность