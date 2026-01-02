https://ria.ru/20260102/oon-2066114596.html
В Ливане миротворцы ООН подверглись обстрелу со стороны армии Израиля
израиль
БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Патрули Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подверглись обстрелу со стороны армии Израиля в поселении Кфаршуба с расстояния нескольких десятков метров, говорится в заявлении пресс-службы миротворческих сил.
"Во время патрулирования в районе Кфаршубы по миротворцам был открыт огонь из стрелкового оружия. Произведено 15 выстрелов с расстояния не более 50 метров", - говорится в заявлении
В коммюнике добавляется, что менее чем через двадцать минут военнослужащие миротворческого контингента другого патруля в том же районе сообщили , что по ним был открыт пулеметный огонь с расстояния 50 метров.
Согласно заявлению, в обоих случаях пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.
По оценке миротворцев, в обоих инцидентах огонь велся с позиций армии обороны Израиля
к югу от "голубой линии". После этого миссия UNIFIL направила запрос о "прекращении огня" по установленным каналам связи.
Отмечается, что UNIFIL заранее уведомили армию Израиля о деятельности патрулей в этих районах в соответствии со стандартными процедурами работы в зонах вблизи "голубой линии".
"Подобные инциденты происходят регулярно, что вызывает серьезную обеспокоенность. Атаки на миротворческие силы или вблизи них являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН
1701", - отмечается в заявлении.