Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату

ООН, 2 янв — РИА Новости. Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго (ДРК), Латвия и Либерия приступили к двухлетнему мандату в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянных членов, церемония установки флагов состоялась в штаб-квартире организации, передает корреспондент РИА Новости.

Они будут представлены в органе в 2026-2027 годах.

Из всех новых членов СБ только Латвия займет место в Совете впервые. Рекордсмен из новоиспеченных членов – Колумбия, которая семь раз была в органе. ДРК была в СБ дважды, Бахрейн и Либерия – по одному разу.