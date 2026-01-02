Рейтинг@Mail.ru
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/oon-2066112705.html
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату - РИА Новости, 02.01.2026
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату
Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго (ДРК), Латвия и Либерия приступили к двухлетнему мандату в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянных... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:22:00+03:00
2026-01-02T21:22:00+03:00
в мире
бахрейн
колумбия
латвия
совет безопасности оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960305768_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_25bf79555d3d60a6526d1dfaf9a98e40.jpg
https://ria.ru/20251212/yazyk-2061730500.html
https://ria.ru/20260102/oon-2066080206.html
бахрейн
колумбия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960305768_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_04c798d86c99e2b759dae2b6dfb0b449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бахрейн, колумбия, латвия, совет безопасности оон, оон
В мире, Бахрейн, Колумбия, Латвия, Совет Безопасности ООН, ООН
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату

Бахрейн, Колумбия, ДРК, Латвия и Либерия приступили к мандату в Совбезе ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 2 янв — РИА Новости. Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго (ДРК), Латвия и Либерия приступили к двухлетнему мандату в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянных членов, церемония установки флагов состоялась в штаб-квартире организации, передает корреспондент РИА Новости.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным
12 декабря 2025, 17:58
Новые члены СБ сменили Алжир, Гайану, Республику Корея, Сьерра-Леоне и Словению. Официальная церемония установки флагов Бахрейна, Колумбии, ДРК, Латвии и Либерии прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Они будут представлены в органе в 2026-2027 годах.
Из всех новых членов СБ только Латвия займет место в Совете впервые. Рекордсмен из новоиспеченных членов – Колумбия, которая семь раз была в органе. ДРК была в СБ дважды, Бахрейн и Либерия – по одному разу.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Вчера, 16:32
 
В миреБахрейнКолумбияЛатвияСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала