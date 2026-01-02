https://ria.ru/20260102/oon-2066112705.html
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату - РИА Новости, 02.01.2026
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату
Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго (ДРК), Латвия и Либерия приступили к двухлетнему мандату в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянных... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:22:00+03:00
Пять новых непостоянных членов СБ ООН приступили к двухлетнему мандату
Бахрейн, Колумбия, ДРК, Латвия и Либерия приступили к мандату в Совбезе ООН