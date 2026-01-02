Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 02.01.2026 (обновлено: 16:35 02.01.2026)
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 02.01.2026
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах

Гутерреш: нападение на гражданских в Хорлах является неприемлемым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 2 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ", – сказал Дюжаррик.
Он отметил, что генсек обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области, где, тем не менее, "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа".
"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены", – указал Дюжаррик.
Гутерреш также призвал к прекращению огня на Украине, добавил он.
В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах
Вчера, 10:01
 
