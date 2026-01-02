https://ria.ru/20260102/oon-2066080206.html
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области, заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:32:00+03:00
2026-01-02T16:32:00+03:00
2026-01-02T16:35:00+03:00
херсонская область
специальная военная операция на украине
удар всу по хорлам в херсонской области
в мире
светлана петренко
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
россия
херсонская область
россия
украина
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Гутерреш: нападение на гражданских в Хорлах является неприемлемым