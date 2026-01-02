https://ria.ru/20260102/ogranicheniya-2066007577.html
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2026
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово", "Жуковский", Пензы и Самары, сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T00:58:00+03:00
2026-01-02T00:58:00+03:00
2026-01-02T00:58:00+03:00
пенза
самара
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113976/30/1139763022_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_0e6fd05754d81a4bd1baf21a94bf8d49.jpg
https://ria.ru/20260101/aeroport-2066001109.html
пенза
самара
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113976/30/1139763022_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_0119d8740c83bbab110e54f2bf502a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, самара, жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Пенза, Самара, Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах "Домодедово", "Жуковский", Пензы и Самары ввели ограничения