В Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московском аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T11:43:00+03:00
2026-01-02T11:43:00+03:00
2026-01-02T15:16:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
