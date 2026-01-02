Рейтинг@Mail.ru
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 02.01.2026 (обновлено: 18:00 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/odessa-2066091269.html
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе - РИА Новости, 02.01.2026
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе
Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины, написал профессор Университета... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:55:00+03:00
2026-01-02T18:00:00+03:00
в мире
одесса
гленн дизен
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065725244_0:546:867:1034_1920x0_80_0_0_6e7d6e55453a57feaeff9cf7cbb933b1.jpg
https://ria.ru/20260102/odessa-2066080603.html
https://ria.ru/20260102/smi-2066052879.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065725244_0:576:868:1226_1920x0_80_0_0_4a0c9977d9b19f2d9aa14541069a9c28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, гленн дизен, россия, украина, нато
В мире, Одесса, Гленн Дизен, Россия, Украина, НАТО
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе

Дизен: удары РФ по Одессе стали ответом на обстрелы Киевом гражданских судов

© Фото : соцсетиВ Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : соцсети
В Одессе после взрыва вспыхнул крупный пожар
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение", — заявил он.
Одесса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Несколько дней". В США запаниковали из-за произошедшего в Одессе
Вчера, 16:39
Накануне Минобороны сообщило, российские войска поразили объекты энергетики, используемые для обеспечения работы украинского ВПК.
Кроме того, ударам подверглись хранилища снарядов, цеха сборки БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации в 154 районах.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке
Вчера, 13:32
 
В миреОдессаГленн ДизенРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала