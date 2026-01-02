https://ria.ru/20260102/odessa-2066091269.html
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе - РИА Новости, 02.01.2026
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе
Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины, написал профессор Университета... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:55:00+03:00
2026-01-02T17:55:00+03:00
2026-01-02T18:00:00+03:00
в мире
одесса
гленн дизен
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065725244_0:546:867:1034_1920x0_80_0_0_6e7d6e55453a57feaeff9cf7cbb933b1.jpg
https://ria.ru/20260102/odessa-2066080603.html
https://ria.ru/20260102/smi-2066052879.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065725244_0:576:868:1226_1920x0_80_0_0_4a0c9977d9b19f2d9aa14541069a9c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, гленн дизен, россия, украина, нато
В мире, Одесса, Гленн Дизен, Россия, Украина, НАТО
"Ответ России". На Западе резко высказались об Одессе
Дизен: удары РФ по Одессе стали ответом на обстрелы Киевом гражданских судов