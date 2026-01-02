Рейтинг@Mail.ru
"Несколько дней". В США запаниковали из-за произошедшего в Одессе - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 02.01.2026 (обновлено: 17:48 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/odessa-2066080603.html
"Несколько дней". В США запаниковали из-за произошедшего в Одессе
"Несколько дней". В США запаниковали из-за произошедшего в Одессе - РИА Новости, 02.01.2026
"Несколько дней". В США запаниковали из-за произошедшего в Одессе
Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы наносят серьезный ущерб экономике Украины, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:39:00+03:00
2026-01-02T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
https://ria.ru/20260102/smi-2066052879.html
https://ria.ru/20260102/odessa-2066052317.html
одесса
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
"Несколько дней". В США запаниковали из-за произошедшего в Одессе

WSJ: экспортный потенциал Украины может быть подорван из-за полублокады Одессы

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы наносят серьезный ущерб экономике Украины, пишет газета The Wall Street Journal.
"Один из крупнейших <…> украинских городов оказался в состоянии полублокады, — говорится в публикации. — Жители Одессы на несколько дней остались без света, отопления и воды".
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке
Вчера, 13:32
Как отмечает издание, удары российской армии ослабляют экспортный потенциал Киева. Поскольку Украина вывозит около 90% сельхозпродукции морем, даже кратковременные перебои в работе порта чреваты серьезными последствиями.
Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря, что в Одессе прогремели взрывы. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в части Одесской области, а также в некоторых частях Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.
Взрывы в нескольких украинских городах, включая Одессу, были зафиксированы также 1 января. Минобороны России сообщило об атаке на объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.
В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета
Вчера, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала