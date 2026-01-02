Рейтинг@Mail.ru
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета - РИА Новости, 02.01.2026
13:20 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/odessa-2066052317.html
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета - РИА Новости, 02.01.2026
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета
В Одессе водителю миниавтобуса военкомата выстрелили в лицо из газового пистолета, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2026
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета

В Одессе водителю миниавтобуса ТЦК выстрелили в лицо из газового пистолета

МОСКВА, 2 янв – РА Новости. В Одессе водителю миниавтобуса военкомата выстрелили в лицо из газового пистолета, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
Одессе два парня повредили машину ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.), а водителю другого миниавтобуса выстрелили в лицо из газового пистолета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах
