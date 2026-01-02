Рейтинг@Mail.ru
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ - РИА Новости, 02.01.2026
09:09 02.01.2026
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ
2026-01-02T09:09:00+03:00
2026-01-02T09:09:00+03:00
в мире
оаэ
россия
дубай
оаэ
россия
дубай
в мире, оаэ, россия, дубай
В мире, ОАЭ, Россия, Дубай
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ

Владимиров: число россиян, постоянно проживающих в ОАЭ, превысило 150 тысяч

ДУБАЙ, 2 янв - РИА Новости. Число постоянно проживающих в ОАЭ россиян превышает 150 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
"Исходя из совокупных оценок - данных консульского учета, миграционной статистики и косвенных показателей, - можно говорить о том, что число российских граждан, постоянно проживающих в ОАЭ, превышает 150 тысяч человек. При этом наибольшая концентрация приходится на Дубай и Северные Эмираты, что объясняется рынком труда, деловой активностью и развитой инфраструктурой для иностранных резидентов", - отметил генконсул.
При этом, по его словам, ежегодный туристический поток из России в ОАЭ превышает 2 миллиона человек.
Из ОАЭ депортировали россиян, находившихся в международном розыске
29 декабря 2025, 15:44
29 декабря 2025, 15:44
 
В миреОАЭРоссияДубай
 
 
