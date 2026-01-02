https://ria.ru/20260102/oae-2066027772.html
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ - РИА Новости, 02.01.2026
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ
Число постоянно проживающих в ОАЭ россиян превышает 150 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:09:00+03:00
2026-01-02T09:09:00+03:00
2026-01-02T09:09:00+03:00
в мире
оаэ
россия
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061458159_0:19:3191:1814_1920x0_80_0_0_b9d3751de4d60c136de5bceff7a683c2.jpg
https://ria.ru/20251229/rossija-2065440544.html
оаэ
россия
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061458159_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_67c87512fc016347c4869a68292322d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, дубай
В мире, ОАЭ, Россия, Дубай
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ
Владимиров: число россиян, постоянно проживающих в ОАЭ, превысило 150 тысяч