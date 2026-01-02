СМИ раскрыли, что кроется за новым назначением Буданова*

«

"Буданов* рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине. Привлечение генерала к президентской администрации может осложнить любую попытку Буданова* баллотироваться на пост президента", — говорится в публикации.