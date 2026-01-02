Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что кроется за новым назначением Буданова* - РИА Новости, 02.01.2026
17:19 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/nyt-2066086717.html
СМИ раскрыли, что кроется за новым назначением Буданова*
СМИ раскрыли, что кроется за новым назначением Буданова* - РИА Новости, 02.01.2026
СМИ раскрыли, что кроется за новым назначением Буданова*
Владимир Зеленский предложил начальнику главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову* должность главы его офиса, чтобы помешать ему... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:19:00+03:00
2026-01-02T17:19:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_78c3004de8f50d575ea9838c17eb24e6.jpg
https://ria.ru/20260102/germaniya-2066067398.html
https://ria.ru/20260102/finlyandiya-2066048161.html
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
СМИ раскрыли, что кроется за новым назначением Буданова*

NYT: Зеленский сделал Буданова главой своего офиса, чтобы он не стал президентом

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил начальнику главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову* должность главы его офиса, чтобы помешать ему баллотироваться, пишет The New York Times.
«
"Буданов* рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине. Привлечение генерала к президентской администрации может осложнить любую попытку Буданова* баллотироваться на пост президента", — говорится в публикации.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Убивать гражданских". Ход Германии против России поразил журналиста
Вчера, 15:06
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис.
В начале декабря Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов.
Нового президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Стихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
Вчера, 12:51
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
