Посол России оценил призыв североевропейских активистов к переговорам

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Посол России в Норвегии Николай Корчунов оценил призыв ряда североевропейских активистов к правительствам стран Северной Европы начать прямые переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине.
Он полагает, что на фоне антироссийских нарративов начинают пробиваться ростки здравого смысла.
"В информационном пространстве Норвегии, как и в большинстве стран Запада, преобладают антироссийские установки, что в том числе отражается на риторике в отношении урегулирования украинского вопроса... Ощущается острая нехватка независимых источников, способных предоставлять всестороннее глубокое осмысление данной сложнейшей ситуации", - сказал посол, комментируя РИА Новости ситуацию в целом.
Однако, отметил Корчунов, говорить об их полном отсутствии было бы некорректно.
"Здравомыслящие представители экспертного и журналистского сообществ периодически пытаются объективно разобраться в причинах и следствиях конфликта, подойдя к его анализу со взвешенных позиций... к сожалению, как это часто случается в некоторых европейских государствах, к такой категории граждан применяются меры воздействия и общественного порицания, навешивается ярлык "агентов Кремля"... Ситуация настолько парадоксальная, что на этом фоне уже в самой норвежской публичной сфере возникает дискуссия относительно того, в каком направлении движется Норвегия, причисляющая себя к "передовикам" в области защиты демократии и обеспечения свободы слова",- сказал посол.
При этом он заметил, что местная общественность, пресытившись неиссякаемым потоком антироссийских нарративов, уже не так восприимчива к бездоказательным обвинениям и эмоционально заряженным "страшилкам".
"Постепенно начинают пробиваться ростки прагматизма и здравого смысла. В частности, в канун Нового года в местной прессе было опубликовано подписанное 32 североевропейскими активистами открытое письмо с призывом к правительствам и парламентам государств Северной Европы начать прямые переговоры с Россией о прекращении войны на Украине, в том числе по вопросам выстраивания будущей архитектуры безопасности в Европе в соответствии с принципом неделимости безопасности ОБСЕ и Уставом ООН... Со своей стороны, полагаем, что отказ европейской "партии войны" от курса на милитаризацию и эскалацию в ущерб насущным потребностям собственного населения является необходимой предпосылкой для достижения устойчивого мира на общеевропейском пространстве",- рассказал он.
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
18 декабря 2025, 20:05