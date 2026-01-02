Посол России оценил призыв североевропейских активистов к переговорам

"Здравомыслящие представители экспертного и журналистского сообществ периодически пытаются объективно разобраться в причинах и следствиях конфликта, подойдя к его анализу со взвешенных позиций... к сожалению, как это часто случается в некоторых европейских государствах, к такой категории граждан применяются меры воздействия и общественного порицания, навешивается ярлык "агентов Кремля"... Ситуация настолько парадоксальная, что на этом фоне уже в самой норвежской публичной сфере возникает дискуссия относительно того, в каком направлении движется Норвегия, причисляющая себя к "передовикам" в области защиты демократии и обеспечения свободы слова",- сказал посол.