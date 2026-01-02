Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии заявили о приоритете поддержки Киева
00:14 02.01.2026
В Норвегии заявили о приоритете поддержки Киева
В Норвегии заявили о приоритете поддержки Киева - РИА Новости, 02.01.2026
В Норвегии заявили о приоритете поддержки Киева
Норвегия отдаёт приоритет помощи Киеву, а не укреплению своей боеспособности и пополнению своих запасов оружия, заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик... РИА Новости, 02.01.2026
В Норвегии заявили о приоритете поддержки Киева

Кристофферсен: Норвегия отдает приоритет помощи Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военные
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Норвегия отдаёт приоритет помощи Киеву, а не укреплению своей боеспособности и пополнению своих запасов оружия, заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен.
"Сейчас важнее оказать поддержку Украине, чем иметь абсолютно всё необходимое на складах в Норвегии", - заявил Кристофферсен в интервью журналу Forsvarets forum, издаваемому норвежскими ВС.
Солдаты ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ: помощь Киеву сказывается на боеготовности ВС Норвегии
22 декабря 2025, 21:05
Отмечается, что Кристофферсен также признал, что в настоящее время состояние боеготовности ВС Норвегии, включая наличие достаточного количества боеприпасов на складах, запчастей и техники, оставляет желать лучшего.
Forsvarets forum 21 сентября написал, что скандинавские солдаты жалуются на низкое качество новой униформы стоимостью по 1,53 тысячи долларов за комплект: форма слишком жаркая для использования на открытом воздухе, быстро рвется и выцветает. Речь идет о единой боевой униформе, совместно разработанной и закупленной для солдат из Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, добавил журнал.
Кроме того, в конце ноября журнал сообщил, что солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить себе пищу.
В декабре же журнал сообщал, что местные власти Норвегии жалуются, что Осло втянул их в процесс усиления норвежской обороны, но не увеличил им финансирование. Отмечалось, что норвежские местные власти скованы финансовыми, кадровыми и временными рамками, в результате чего возникает ситуация, при которой расходы на наращивание государством военного потенциала ложатся на принимающие муниципалитеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов
6 декабря 2025, 12:47
 
