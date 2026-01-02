В Норвегии заявили о приоритете поддержки Киева

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Норвегия отдаёт приоритет помощи Киеву, а не укреплению своей боеспособности и пополнению своих запасов оружия, заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен.

"Сейчас важнее оказать поддержку Украине, чем иметь абсолютно всё необходимое на складах в Норвегии", - заявил Кристофферсен в интервью журналу Forsvarets forum , издаваемому норвежскими ВС.

Отмечается, что Кристофферсен также признал, что в настоящее время состояние боеготовности ВС Норвегии, включая наличие достаточного количества боеприпасов на складах, запчастей и техники, оставляет желать лучшего.

Forsvarets forum 21 сентября написал, что скандинавские солдаты жалуются на низкое качество новой униформы стоимостью по 1,53 тысячи долларов за комплект: форма слишком жаркая для использования на открытом воздухе, быстро рвется и выцветает. Речь идет о единой боевой униформе, совместно разработанной и закупленной для солдат из Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, добавил журнал.

Кроме того, в конце ноября журнал сообщил, что солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить себе пищу.

В декабре же журнал сообщал, что местные власти Норвегии жалуются, что Осло втянул их в процесс усиления норвежской обороны, но не увеличил им финансирование. Отмечалось, что норвежские местные власти скованы финансовыми, кадровыми и временными рамками, в результате чего возникает ситуация, при которой расходы на наращивание государством военного потенциала ложатся на принимающие муниципалитеты.