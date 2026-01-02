Рейтинг@Mail.ru
В университете Мелитополя нашли пропагандистскую брошюру о НАТО
06:08 02.01.2026
В университете Мелитополя нашли пропагандистскую брошюру о НАТО
В университете Мелитополя нашли пропагандистскую брошюру о НАТО
Брошюра на украинском языке, отпечатанная в типографии блока НАТО в Брюсселе в промежутке между 2009 и 2014 годами, озаглавленная "Что такое НАТО?", обнаружена...
В университете Мелитополя нашли пропагандистскую брошюру о НАТО

Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Брошюра на украинском языке, отпечатанная в типографии блока НАТО в Брюсселе в промежутке между 2009 и 2014 годами, озаглавленная "Что такое НАТО?", обнаружена корреспондентом РИА Новости в книгохранилище библиотеки Мелитопольского государственного университета.
Брошюра "Что такое НАТО? Знакомство с трансатлантическим альянсом" состоит из обложки и 48 страниц текста с качественными цветными фотографиями и инфографикой. В брошюре кратко изложена история существования и расширения блока НАТО, а также представлены выдержки из его уставных документов и перечень генеральных секретарей Альянса, начиная с первого - британского генерала лорда Гастингса Исмея (1952 - 1957) вплоть до Андреса Фог Расмуссена. В отношении последнего, в брошюре указан лишь год его вступления в должность генерального секретаря блока НАТО (2009), что говорит о том, что материал был отпечатан до 1 октября 2014 года, когда Расмуссен покинул свой пост в Альянсе.
Украины никогда не будет в НАТО, заявил словацкий министр
1 января, 19:21
Брошюра содержит множество фотографий, включая американские гаубицы М777 и батареи ПВО "Patriot". Представлены и фото улыбающихся афганских детей, общающихся с вооруженными солдатами Северо-атлантического альянса. На одном из фото представлен украинский солдат, принимающий участие в совместных с НАТО военных учениях. В целом, брошюра является пропагандистским материалом, рекламирующим для читателя членство в Альянсе, и описывающая в самых радужных тонах перспективы сотрудничества с блоком. Составлена брошюра на украинском языке и, по словам сотрудников учебных заведений Запорожской области и местных жителей, распространялась она на юго-востоке Украины до и накануне Евромайдана.
Согласно маркировке, отпечатан этот материал был в Брюсселе под эгидой Отдела публичной дипломатии НАТО. В настоящее время на официальном сайте НАТО данная брошюра недоступна, так как была удалена либо перемещена.
Пушков заявил о снятии с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО
31 декабря 2025, 04:19
 
