Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Культура
Культура
 
14:12 02.01.2026
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Вход во все комплексы Государственного Эрмитажа будет бесплатным для посетителей 7 января, в Рождество Христово, сообщил музей. РИА Новости, 02.01.2026
общество, петр i, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Культура, Общество, Петр I, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Вход во все комплексы Государственного Эрмитажа будет бесплатным для посетителей 7 января, в Рождество Христово, сообщил музей.
"Государственный Эрмитаж поздравляет вас с новогодними праздниками и напоминает, что 7 января 2026 года, в Рождество Христово, все комплексы музея можно будет посетить по бесплатным входным билетам", - говорится в сообщении.
На официальном сайте билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I будут размещены 4 января. Пятого января возможно дополнительное размещение онлайн-билетов в Главный музейный комплекс и Главный штаб.
Также бесплатные билеты можно будет получить 7 января в кассах комплексов Эрмитажа в порядке живой очереди.
Сообщается, что количество бесплатных входных билетов в каждый комплекс зависит от его пропускной способности, вход будет организован по сеансам. Кассы Эрмитажа на Дворцовой площади будут работать с 11.00 до 17.00 мск. Чтобы избежать скопления посетителей в гардеробах и вестибюле, проход к кассам будет организован небольшими группами.
Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщал, что музей вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году – Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября) и День Эрмитажа (7 декабря).
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе - живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
