Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.01.2026
18:43 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/most-2066095551.html
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 02.01.2026
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Около 500 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, почти 300 машин стоят в очереди на выезд из Крыма, сообщается в оперативном... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T18:43:00+03:00
2026-01-02T18:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033325441_0:49:3098:1792_1920x0_80_0_0_8fdb9ff3f5fc040ca39da43877ce0f03.jpg
https://ria.ru/20251201/ganov-2058402328.html
Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Перед въездом на Крымский мост скопилось более 800 автомобилей

Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Около 500 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, почти 300 машин стоят в очереди на выезд из Крыма, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
До полудня пятницы очередей на пунктах пропуска у моста не было.
«
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Время ожидания около часа" , - говорится в сообщении на 16.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
