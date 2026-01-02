В Москве рассказали о повышенном расходе воды в преддверии Нового года

«

"Традиционно в преддверии Нового года возрастает водопотребление. Если в обычные дни жители столицы расходуют 2,8 - 3 миллиона кубометров воды в сутки, то в предновогоднюю ночь этот показатель составил на 100 тысяч кубометров больше. А вот уже 1 января зафиксировали минимальное водопотребление - всего 2,3 миллиона кубометров", - рассказал Бирюков