https://ria.ru/20260102/moskvichi-2066056960.html
В Москве рассказали о повышенном расходе воды в преддверии Нового года
В Москве рассказали о повышенном расходе воды в преддверии Нового года - РИА Новости, 02.01.2026
В Москве рассказали о повышенном расходе воды в преддверии Нового года
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали на 100 тысяч кубометров больше воды, чем в обычные дни, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:01:00+03:00
2026-01-02T14:01:00+03:00
2026-01-02T14:01:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
новый год
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336593_0:218:4166:2561_1920x0_80_0_0_cec9fb9a6cb2534d9f584b6d901937df.jpg
https://realty.ria.ru/20260102/pozharnyy-2064580260.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336593_232:0:3936:2778_1920x0_80_0_0_cf1aefac2572cfdff98c29007c0f974e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, новый год, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Новый год, Москва
В Москве рассказали о повышенном расходе воды в преддверии Нового года
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали на 100 тысяч кубов больше воды
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Москвичи в преддверии Нового года израсходовали на 100 тысяч кубометров больше воды, чем в обычные дни, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Традиционно в преддверии Нового года возрастает водопотребление. Если в обычные дни жители столицы расходуют 2,8 - 3 миллиона кубометров воды в сутки, то в предновогоднюю ночь этот показатель составил на 100 тысяч кубометров больше. А вот уже 1 января зафиксировали минимальное водопотребление - всего 2,3 миллиона кубометров", - рассказал Бирюков
Заммэра пояснил, что резкая смена нагрузки является своеобразным "стресс-тестом" для системы централизованного водоснабжения. Но благодаря своевременно сделанным расчетам и тщательной подготовке, никаких сбоев на сетях не зафиксировано.
"В столице разводящая водопроводная сеть, по которой вода поступает со станций водоподготовки, превышает 13 тысяч километров. Для контроля и плавной подачи ресурса функционируют 23 водопроводных регулирующих узла, их работа учитывает сезонные и суточные колебания объемов, необходимых жителям. Все системы автоматизированы и круглосуточно находятся под контролем специалистов, что позволяет избежать нештатных ситуаций", - отметил Бирюков
.
Он подчеркнул, что качество воды строго отслеживается на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Ее состояние анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200.