В Москве семь человек эвакуировали после прорыва трубы в здании

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Семь человек эвакуированы после прорыва трубы в здании на юге Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на Автозаводской улице прорвало трубу на цокольном этаже пятиэтажного здания. Там располагалось арендуемое для проживания помещение. Сотрудникам экстренных служб пришлось распилить решетки на этаже, чтобы эвакуировать семь человек. Пострадавших нет.