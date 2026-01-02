Рейтинг@Mail.ru
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/moskva-2066084680.html
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей - РИА Новости, 02.01.2026
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей
Более 28 миллионов посетителей побывали на ВДНХ за 2025 год, за это время там прошло свыше 1600 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:11:00+03:00
2026-01-02T17:11:00+03:00
москва
сергей собянин
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063798568_0:255:2953:1916_1920x0_80_0_0_5d04f73323c61ddcf9b76aeb62a873c1.jpg
https://ria.ru/20251220/katok-2063516180.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063798568_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_0ded15d701c66f1b4b0d0fa915809957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025, общество
Москва, Сергей Собянин, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025, Общество
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей

Собянин: на ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКаток на ВДНХ
Каток на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 28 миллионов посетителей побывали на ВДНХ за 2025 год, за это время там прошло свыше 1600 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"На ВДНХ (за 2025 год - ред.) - больше 28 миллионов посетителей и свыше 1600 мероприятий... Главная выставка страны продолжает быть центром притяжения как москвичей, так и гостей нашего города", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр добавил, что в прошлом году на ВДНХ прошло больше 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке и кинематографу. Спорту было посвящено 75 мероприятий. Для детей работали аттракционы в тематическом парке "Орион".
Среди главных событий для выставки Собянин отметил завершение реставрации исторических павильонов №35 "Главтабак", №8 "Юные натуралисты", №6 "Химия" и №67 "Карелия", грандиозный автофестиваль "ПроДвижение" в честь дня рождения Выставки и "Московский выпускной".
"В будущем планируем сделать Выставку еще более современной и открытой для людей всех возрастов и интересов. Специально для этого была принята Стратегия развития ВДНХ до 2030 года, фундаментальной идеей которой стало то, что ВДНХ - это место силы и традиции счастья", - заключил мэр Москвы.
Каток на Царской набережной музея-заповедника Коломенское - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском"
20 декабря 2025, 14:38
 
МоскваСергей СобянинОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала