На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 28 миллионов посетителей побывали на ВДНХ за 2025 год, за это время там прошло свыше 1600 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На ВДНХ (за 2025 год - ред.) - больше 28 миллионов посетителей и свыше 1600 мероприятий... Главная выставка страны продолжает быть центром притяжения как москвичей, так и гостей нашего города", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.

Мэр добавил, что в прошлом году на ВДНХ прошло больше 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке и кинематографу. Спорту было посвящено 75 мероприятий. Для детей работали аттракционы в тематическом парке "Орион".

Среди главных событий для выставки Собянин отметил завершение реставрации исторических павильонов №35 "Главтабак", №8 "Юные натуралисты", №6 "Химия" и №67 "Карелия", грандиозный автофестиваль "ПроДвижение" в честь дня рождения Выставки и "Московский выпускной".