https://ria.ru/20260102/moskva-2066084680.html
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей - РИА Новости, 02.01.2026
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей
Более 28 миллионов посетителей побывали на ВДНХ за 2025 год, за это время там прошло свыше 1600 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:11:00+03:00
2026-01-02T17:11:00+03:00
2026-01-02T17:11:00+03:00
москва
сергей собянин
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063798568_0:255:2953:1916_1920x0_80_0_0_5d04f73323c61ddcf9b76aeb62a873c1.jpg
https://ria.ru/20251220/katok-2063516180.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063798568_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_0ded15d701c66f1b4b0d0fa915809957.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025, общество
Москва, Сергей Собянин, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025, Общество
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей
Собянин: на ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 28 миллионов посетителей побывали на ВДНХ за 2025 год, за это время там прошло свыше 1600 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"На ВДНХ (за 2025 год - ред.) - больше 28 миллионов посетителей и свыше 1600 мероприятий... Главная выставка страны продолжает быть центром притяжения как москвичей, так и гостей нашего города", - написал Собянин
в своем канале на платформе Max.
Мэр добавил, что в прошлом году на ВДНХ прошло больше 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке и кинематографу. Спорту было посвящено 75 мероприятий. Для детей работали аттракционы в тематическом парке "Орион".
Среди главных событий для выставки Собянин отметил завершение реставрации исторических павильонов №35 "Главтабак", №8 "Юные натуралисты", №6 "Химия" и №67 "Карелия", грандиозный автофестиваль "ПроДвижение" в честь дня рождения Выставки и "Московский выпускной".
"В будущем планируем сделать Выставку еще более современной и открытой для людей всех возрастов и интересов. Специально для этого была принята Стратегия развития ВДНХ до 2030 года, фундаментальной идеей которой стало то, что ВДНХ - это место силы и традиции счастья", - заключил мэр Москвы
.