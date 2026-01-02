В Москве появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи

На сайте мэра и правительства столицы отметили, что в рамках благоустройства создаются новые и обновляются существующие катки в парках. В 2025 году обновили ледовую площадку в парке 850-летия Москвы в Марьине. Были реконструированы раздевалки, пункт проката инвентаря и комната первой помощи, их разместили в современных павильонах. Для посетителей также открылось кафе, где можно согреться и отдохнуть.