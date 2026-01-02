Рейтинг@Mail.ru
В Москве появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи - РИА Новости, 02.01.2026
16:15 02.01.2026 (обновлено: 16:44 02.01.2026)
В Москве появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи
В Москве появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи
В Москве появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи
Бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи появятся в каждом районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В Москве появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи

Во всех районах Москвы появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи появятся в каждом районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Почти два столетия горожане приходят на катки целыми семьями. Некоторые великие спортсмены начинали путь на скромных ледовых площадках в московских двориках. Мы продолжаем эту традицию и в ходе комплексного благоустройства создаем бесплатные катки в каждом районе. Обустраиваем пункты проката и медпомощи, раздевалки и точки питания", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, его слова приводятся на сайте.
На сайте мэра и правительства столицы отметили, что в рамках благоустройства создаются новые и обновляются существующие катки в парках. В 2025 году обновили ледовую площадку в парке 850-летия Москвы в Марьине. Были реконструированы раздевалки, пункт проката инвентаря и комната первой помощи, их разместили в современных павильонах. Для посетителей также открылось кафе, где можно согреться и отдохнуть.
"В 2023 году в парке 850-летия Москвы появились сразу два крупных катка с искусственным льдом: один — напротив дома 9 в 5-м квартале Капотни, другой — возле дома 35 на улице Марьинский Парк. Таким образом, теперь в парке 850-летия Москвы четыре крупных катка и флагманская трасса с искусственным оснежением между Марьином и Капотней", - добавили на сайте.
