В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада

"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся до 5 января включительно. За день 2 января прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК , железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"В течение всего светового дня организованы работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении.