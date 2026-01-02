https://ria.ru/20260102/moskva-2066058879.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 02.01.2026
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, обильные осадки сохранятся до 5 января включительно
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый год
москва
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, обильные осадки сохранятся до 5 января включительно, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся до 5 января включительно. За день 2 января прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В течение всего светового дня организованы работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в пятницу возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду. Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.