14:12 02.01.2026
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, обильные осадки сохранятся до 5 января включительно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся до 5 января включительно. За день 2 января прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В течение всего светового дня организованы работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в пятницу возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду. Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
"Мосгаз" в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме
1 января, 18:39
 
