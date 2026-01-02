https://ria.ru/20260102/moskva-2066057739.html
В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года
В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года - РИА Новости, 02.01.2026
В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года
Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года, система спутниковой коррекции гарантирует точность хода стрелок, сообщается в канале... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:06:00+03:00
2026-01-02T14:06:00+03:00
2026-01-02T14:06:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918518399_0:105:2988:1785_1920x0_80_0_0_71eb3c6c028b1e0fb40dde8af23d07b0.jpg
https://ria.ru/20260101/elki-2065979066.html
https://ria.ru/20251229/moskva-2065337939.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918518399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_996b20c5b05fcca6da509454344bc888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, gps
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, GPS
В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года
Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года, система спутниковой коррекции гарантирует точность хода стрелок, сообщается
в канале столичного комплекса городского хозяйства на платформе Max.
"Более тысячи уличных часов в Москве
зафиксировали начало нового года. Часы на улицах столицы оснащены системой спутниковой коррекции G
PS/ГЛОНАСС. Это гарантирует точность хода стрелок", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что за состоянием городских циферблатов, внешним видом и технической исправностью следит "Служба времени" - акционерное общество "ОЭК". Специалисты ежедневно проверяют чистоту корпусов и читаемость циферблатов, ход стрелок, работу подсветки. Мелкие повреждения устраняют прямо на месте, более комплексный ремонт проводят в специально оборудованной мастерской.
"Все уличные часы в Москве - электрические и питаются от системы наружного освещения. А еще у всех часов есть собственные аккумуляторы, которых хватит на 72 часа автономной работы", - уточняется в сообщении.
Первые уличные часы появились в столице в 1912 году, чтобы пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии. Они проработали вплоть до Олимпиады 1980 года.
"Современные городские часы - преемники циферблатов олимпийского периода. В отличие от своих предшественников, они весят не больше 25 килограммов", - добавили в сообщении.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что почти все городские часы круглой или прямоугольной формы, но есть и циферблаты с уникальным дизайном - таких в Москве 28.