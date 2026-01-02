В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года, система спутниковой коррекции гарантирует точность хода стрелок, Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года, система спутниковой коррекции гарантирует точность хода стрелок, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства на платформе Max.

"Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года. Часы на улицах столицы оснащены системой спутниковой коррекци и G PS/ГЛОНАСС. Это гарантирует точность хода стрелок", - говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства отметили, что за состоянием городских циферблатов, внешним видом и технической исправностью следит "Служба времени" - акционерное общество "ОЭК". Специалисты ежедневно проверяют чистоту корпусов и читаемость циферблатов, ход стрелок, работу подсветки. Мелкие повреждения устраняют прямо на месте, более комплексный ремонт проводят в специально оборудованной мастерской.

"Все уличные часы в Москве - электрические и питаются от системы наружного освещения. А еще у всех часов есть собственные аккумуляторы, которых хватит на 72 часа автономной работы", - уточняется в сообщении.

Первые уличные часы появились в столице в 1912 году, чтобы пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии. Они проработали вплоть до Олимпиады 1980 года.

"Современные городские часы - преемники циферблатов олимпийского периода. В отличие от своих предшественников, они весят не больше 25 килограммов", - добавили в сообщении.