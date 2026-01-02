Рейтинг@Mail.ru
В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:06 02.01.2026
В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года
В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года
Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года, система спутниковой коррекции гарантирует точность хода стрелок, сообщается в канале... РИА Новости, 02.01.2026
москва
В Москве более тысячи уличных часов зафиксировали начало нового года

Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года

Ремонт и обслуживание московских уличных часов
Ремонт и обслуживание московских уличных часов. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года, система спутниковой коррекции гарантирует точность хода стрелок, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства на платформе Max.
"Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года. Часы на улицах столицы оснащены системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС. Это гарантирует точность хода стрелок", - говорится в сообщении.
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Наш город" и "Елочный круговорот" помогут москвичам утилизировать елку
1 января, 18:37
В комплексе городского хозяйства отметили, что за состоянием городских циферблатов, внешним видом и технической исправностью следит "Служба времени" - акционерное общество "ОЭК". Специалисты ежедневно проверяют чистоту корпусов и читаемость циферблатов, ход стрелок, работу подсветки. Мелкие повреждения устраняют прямо на месте, более комплексный ремонт проводят в специально оборудованной мастерской.
"Все уличные часы в Москве - электрические и питаются от системы наружного освещения. А еще у всех часов есть собственные аккумуляторы, которых хватит на 72 часа автономной работы", - уточняется в сообщении.
Первые уличные часы появились в столице в 1912 году, чтобы пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии. Они проработали вплоть до Олимпиады 1980 года.
"Современные городские часы - преемники циферблатов олимпийского периода. В отличие от своих предшественников, они весят не больше 25 килограммов", - добавили в сообщении.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что почти все городские часы круглой или прямоугольной формы, но есть и циферблаты с уникальным дизайном - таких в Москве 28.
Уборка снега на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
29 декабря 2025, 11:14
 
