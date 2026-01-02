ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он на платформе MAX.
Еще один БПЛА сбили на подлете к столице в районе 11:30 по московскому времени.
В аэропорту Домодедово вводили временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
