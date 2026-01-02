Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 02.01.2026
11:55 02.01.2026 (обновлено: 19:10 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/moskva-2066042158.html
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он на платформе MAX.
Еще один БПЛА сбили на подлете к столице в районе 11:30 по московскому времени.
В аэропорту Домодедово вводили временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваСергей СобянинБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
