ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он на платформе MAX.

Еще один БПЛА сбили на подлете к столице в районе 11:30 по московскому времени.

В аэропорту Домодедово вводили временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.