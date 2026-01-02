Поезд Деда Мороза приехал в Москву

Главный Дед Мороз из Великого Устюга, прибывший на Киевский вокзал в Москву на новогоднем поезде

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Поезд Деда Мороза остановился в Москве и будет принимать гостей два дня, передает корреспондент РИА Новости.

Волшебный состав находится на Киевском вокзале столицы. Оба дня - 2 и 3 января - анимационная программа около поезда будет начинаться в 10.00.

"Время выходов Дедушки Мороза: 2 января он выйдет в 10.00, 15.10, 17.50 и 20.40. 3 января – в 10.00, 15.10 и 18.40", - говорится в официальном Telegram-канале проекта.

С момента открытия и до уведомления о закрытии работают вагоны свободного посещения (в порядке очереди) вагон №12 – сувенирная лавка с фотокупе, вагоны-рестораны №13 и №14, где можно попробовать блюда северной кухни, а также вагон Снежной Королевы №5.

Посещение вагона-резиденции и вагона "Кукольный театр" возможно только по билетам. Их продажа уже завершена.

Уточняется, что тем, кто приобрёл билеты, за десять минут до начала сеанса необходимо подойти к вагону №4 (Кукольный театр) или №8 (Сказочная деревня) для проверки документов (оригинал свидетельства о рождении ребёнка или его нотариально заверенная копия) и билета. Гостей просят заблаговременно приехать на вокзал для прохождения процедуры досмотра во избежание опоздания на сеанс.

Торжественное отправление поезда Деда Мороза 2 января намечено на 21.00, 3 января – на 19.00.

Поезд Деда Мороза в этом сезоне начал путешествие по городам России 19 ноября. Он стартовал из Владивостока. Волшебный состав сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января нового 2026 года.