Поезд Деда Мороза приехал в Москву
10:20 02.01.2026 (обновлено: 10:43 02.01.2026)
Поезд Деда Мороза приехал в Москву
россия, владивосток, великий устюг, дед мороз, новый год
Россия, Владивосток, Великий Устюг, Дед Мороз, Новый год
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Поезд Деда Мороза остановился в Москве и будет принимать гостей два дня, передает корреспондент РИА Новости.
Волшебный состав находится на Киевском вокзале столицы. Оба дня - 2 и 3 января - анимационная программа около поезда будет начинаться в 10.00.
"Время выходов Дедушки Мороза: 2 января он выйдет в 10.00, 15.10, 17.50 и 20.40. 3 января – в 10.00, 15.10 и 18.40", - говорится в официальном Telegram-канале проекта.
С момента открытия и до уведомления о закрытии работают вагоны свободного посещения (в порядке очереди) вагон №12 – сувенирная лавка с фотокупе, вагоны-рестораны №13 и №14, где можно попробовать блюда северной кухни, а также вагон Снежной Королевы №5.
Посещение вагона-резиденции и вагона "Кукольный театр" возможно только по билетам. Их продажа уже завершена.
Уточняется, что тем, кто приобрёл билеты, за десять минут до начала сеанса необходимо подойти к вагону №4 (Кукольный театр) или №8 (Сказочная деревня) для проверки документов (оригинал свидетельства о рождении ребёнка или его нотариально заверенная копия) и билета. Гостей просят заблаговременно приехать на вокзал для прохождения процедуры досмотра во избежание опоздания на сеанс.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Резиденция русского Деда Мороза откроется в пригороде Вашингтона
22 декабря 2025, 00:18
Торжественное отправление поезда Деда Мороза 2 января намечено на 21.00, 3 января – на 19.00.
Поезд Деда Мороза в этом сезоне начал путешествие по городам России 19 ноября. Он стартовал из Владивостока. Волшебный состав сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января нового 2026 года.
Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Космонавты подарили Деду Морозу снимок парка в Великом Устюге из космоса
1 января, 14:56
 
Россия, Владивосток, Великий Устюг, Дед Мороз, Новый год
 
 
