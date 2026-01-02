В Москве проиндексировали стоимость проезда по МСД

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирован с пятницы.

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.