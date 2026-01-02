Рейтинг@Mail.ru
В Москве проиндексировали стоимость проезда по МСД - РИА Новости, 02.01.2026
02:20 02.01.2026
В Москве проиндексировали стоимость проезда по МСД
Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирован с пятницы. РИА Новости, 02.01.2026
москва, департамент транспорта г. москвы
В Москве проиндексировали стоимость проезда по МСД

© АГН "Москва" / Мобильный репортерМосковский скоростной диаметр
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирован с пятницы.
Дептранс сообщил, что с пятницы стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы проиндексирована на 3 рубля и составляет 13 рублей за участок. В остальное время - 70% времени суток в будни (с 11 до 16 и с 20 до 7 часов), а также в выходные и праздники - проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда - 950 рублей - не изменилась. Изменения позволят продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени.
В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.
