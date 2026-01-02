В Москве скорректировали парковочные тарифы

На подавляющем большинстве участков с платными парковками - 89% улиц - тарифы остались прежними. На 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов - популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности.