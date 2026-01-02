https://ria.ru/20260102/moskva-2065850422.html
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру - РИА Новости, 02.01.2026
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру
В бывшей промзоне "Северное Очаково" на западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) создадут инфраструктуру для городского транспорта... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:06:00+03:00
2026-01-02T12:06:00+03:00
2026-01-02T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg
https://ria.ru/20251114/efimov-2054986414.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_931a8565b6109a66f9fc67ec315eaf48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру
Ефимов: в бывшей промзоне на западе Москвы создадут транспортную инфраструктуру
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В бывшей промзоне "Северное Очаково" на западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) создадут инфраструктуру для городского транспорта – на земельный участок площадью 23,5 гектара планируется перенести автобусный парк "Фили", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы
.
«
"Площадь участка под парк составит 10 гектаров, новой инфраструктуры на нем – более 52 тысяч квадратных метров, что в 1,7 раза превысит параметры существующей. В результате свыше тысячи сотрудников, включая более 800 водителей, получат возможность обслуживать автобусы и отдыхать в более комфортных условиях", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, парк "Фили" ежегодно обслуживает до 4 миллионов пассажиров, при этом его основные фонды изношены на 85%. По проекту КРТ на новой площадке для парка построят комплекс с двухэтажными технологическими корпусами и административно-бытовым комплексом. Реализовать проект планируется за семь лет.
Кроме того, в границах участка также сохранят объекты завода "РТИ-Каучук", указывается в пресс-релизе.
Всего в Москве разработаны концепции почти 400 проектов комплексного развития территорий, которые, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
, позволят построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около миллиона новых рабочих мест.