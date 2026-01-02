Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В бывшей промзоне "Северное Очаково" на западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) создадут инфраструктуру для городского транспорта – на земельный участок площадью 23,5 гектара планируется перенести автобусный парк "Фили", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Площадь участка под парк составит 10 гектаров, новой инфраструктуры на нем – более 52 тысяч квадратных метров, что в 1,7 раза превысит параметры существующей. В результате свыше тысячи сотрудников, включая более 800 водителей, получат возможность обслуживать автобусы и отдыхать в более комфортных условиях", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как указывается в сообщении, парк "Фили" ежегодно обслуживает до 4 миллионов пассажиров, при этом его основные фонды изношены на 85%. По проекту КРТ на новой площадке для парка построят комплекс с двухэтажными технологическими корпусами и административно-бытовым комплексом. Реализовать проект планируется за семь лет.