Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/moskva-2065850422.html
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру - РИА Новости, 02.01.2026
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру
В бывшей промзоне "Северное Очаково" на западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) создадут инфраструктуру для городского транспорта... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:06:00+03:00
2026-01-02T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg
https://ria.ru/20251114/efimov-2054986414.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_931a8565b6109a66f9fc67ec315eaf48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в бывшей московской промзоне создадут транспортную инфраструктуру

Ефимов: в бывшей промзоне на западе Москвы создадут транспортную инфраструктуру

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В бывшей промзоне "Северное Очаково" на западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) создадут инфраструктуру для городского транспорта – на земельный участок площадью 23,5 гектара планируется перенести автобусный парк "Фили", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы.
«
"Площадь участка под парк составит 10 гектаров, новой инфраструктуры на нем – более 52 тысяч квадратных метров, что в 1,7 раза превысит параметры существующей. В результате свыше тысячи сотрудников, включая более 800 водителей, получат возможность обслуживать автобусы и отдыхать в более комфортных условиях", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, парк "Фили" ежегодно обслуживает до 4 миллионов пассажиров, при этом его основные фонды изношены на 85%. По проекту КРТ на новой площадке для парка построят комплекс с двухэтажными технологическими корпусами и административно-бытовым комплексом. Реализовать проект планируется за семь лет.
Кроме того, в границах участка также сохранят объекты завода "РТИ-Каучук", указывается в пресс-релизе.
Всего в Москве разработаны концепции почти 400 проектов комплексного развития территорий, которые, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, позволят построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около миллиона новых рабочих мест.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Ефимов: современные городские кварталы возведут на востоке Москвы по 15 КРТ
14 ноября 2025, 15:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала