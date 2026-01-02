Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 34 проекта размещения недвижимости

«

"В частности, в рамках утвержденных в прошлом году ППТ построят 42 образовательных учреждения для почти 26 тысяч школьников и более 10 тысяч дошкольников. Такой подход позволяет не только снизить нагрузку на существующую инфраструктуру, но и повысить качество жизни москвичей, обеспечив доступность школ и детских садов в шаговой доступности от мест проживания", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.