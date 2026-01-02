Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили 34 проекта размещения недвижимости

https://ria.ru/20260102/moskva-2065844477.html
Власти Москвы в 2025 году утвердили 34 проекта планировки территории (ППТ) для почти 3,8 тысячи гектаров земли, на которых построят более 15,7 миллиона... 02.01.2026
2026-01-02T14:06:00+03:00
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Власти Москвы в 2025 году утвердили 34 проекта планировки территории (ППТ) для почти 3,8 тысячи гектаров земли, на которых построят более 15,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 9 миллионов квадратных метров жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что для города крайне важно соблюдать принцип гармоничной застройки. В связи с этим, новые жилые районы проектируются с учётом всей необходимой инфраструктуры.
"В частности, в рамках утвержденных в прошлом году ППТ построят 42 образовательных учреждения для почти 26 тысяч школьников и более 10 тысяч дошкольников. Такой подход позволяет не только снизить нагрузку на существующую инфраструктуру, но и повысить качество жизни москвичей, обеспечив доступность школ и детских садов в шаговой доступности от мест проживания", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Также в рамках утвержденных ППТ планируется возведение объектов производственно-коммунального назначения общей площадью более 2,5 миллиона квадратных метров, добавляется в сообщении.