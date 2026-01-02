В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мошенники использовали фейковые подарки-сюрпризы для обмана в новогоднюю ночь: они звонили россиянам, представляясь курьерами и требовали код из смс, рассказал РИА Новости директор по продукту "МТС Защитник" Андрей Бийчук.

"Злоумышленники звонили в период с 31 декабря на 1 января и, представляясь курьерами или организаторами "тайных сюрпризов", убеждали потенциальных жертв, что для получения подарка от друзей или близких необходимо продиктовать код из смс", - сообщил Бийчук.

По его словам, мошенники проводили звонки в момент, когда люди максимально расслаблены, эмоционально вовлечены в празднование и могут легче поддаться на уловки. В разговоре злоумышленники сообщали, что от имени тайного поздравителя доставляется "новогодний сюрприз", но для подтверждения получения необходимо назвать "код верификации".

Отмечается, что схема построена на эксплуатации чувства любопытства, ожидания чуда и социальной нормы - делать сюрпризы под Новый год. Мошенники атаковали в момент, когда люди были более расслабленные, а общий уровень критического мышления ниже обычного, что сделало атаки наиболее непредсказуемыми, пояснил эксперт.