В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь - РИА Новости, 02.01.2026
11:59 02.01.2026
В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь
Новости
В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мошенники использовали фейковые подарки-сюрпризы для обмана в новогоднюю ночь: они звонили россиянам, представляясь курьерами и требовали код из смс, рассказал РИА Новости директор по продукту "МТС Защитник" Андрей Бийчук.
"Злоумышленники звонили в период с 31 декабря на 1 января и, представляясь курьерами или организаторами "тайных сюрпризов", убеждали потенциальных жертв, что для получения подарка от друзей или близких необходимо продиктовать код из смс", - сообщил Бийчук.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
31 декабря 2025, 03:43
По его словам, мошенники проводили звонки в момент, когда люди максимально расслаблены, эмоционально вовлечены в празднование и могут легче поддаться на уловки. В разговоре злоумышленники сообщали, что от имени тайного поздравителя доставляется "новогодний сюрприз", но для подтверждения получения необходимо назвать "код верификации".
Отмечается, что схема построена на эксплуатации чувства любопытства, ожидания чуда и социальной нормы - делать сюрпризы под Новый год. Мошенники атаковали в момент, когда люди были более расслабленные, а общий уровень критического мышления ниже обычного, что сделало атаки наиболее непредсказуемыми, пояснил эксперт.
Чтобы не стать жертвой подобной схемы, Бийчук рекомендует сохранять бдительность даже в праздничные часы. "Любой звонок с запросом каких-либо кодов из смс, независимо от вдохновляющей легенды, является мошенническим. Получение настоящего подарка или посылки никогда не требует запроса таких данных", - прокомментировал он.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мошенники звонили россиянке из Махачкалы более восьми тысяч раз
31 декабря 2025, 08:26
 
