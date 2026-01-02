Рейтинг@Mail.ru
01:29 02.01.2026
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с совместной закупкой продуктов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с совместной закупкой продуктов
Мошенники создают в мессенджерах группы для совместных закупок продуктов к праздникам и выманивают деньги под предлогом предоплаты, следует из материалов МВД... РИА Новости, 02.01.2026
https://ria.ru/20251231/moshenniki-2065797822.html
2026
Новости
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с совместной закупкой продуктов

МВД: мошенники выманивают деньги россиян под видом совместной закупки продуктов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мошенники создают в мессенджерах группы для совместных закупок продуктов к праздникам и выманивают деньги под предлогом предоплаты, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Мошенники создают в мессенджерах группы якобы для совместных закупок продуктов. Эти группы подразумевают покупку товаров напрямую у поставщика по низкой цене", - говорится в материалах.
Добавляется, что мошенники просят граждан перевести деньги якобы в качестве предоплаты и убеждают, что заказ оформлен. Однако по истечении срока доставки товаров злоумышленники просто перестают выходить на связь.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
31 декабря 2025, 03:43
 
Новый год
 
 
