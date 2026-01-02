В МВД предупредили о новой схеме мошенников с совместной закупкой продуктов

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мошенники создают в мессенджерах группы для совместных закупок продуктов к праздникам и выманивают деньги под предлогом предоплаты, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Мошенники создают в мессенджерах группы якобы для совместных закупок продуктов. Эти группы подразумевают покупку товаров напрямую у поставщика по низкой цене", - говорится в материалах.