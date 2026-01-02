https://ria.ru/20260102/moshenniki-2066009006.html
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с совместной закупкой продуктов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с совместной закупкой продуктов - РИА Новости, 02.01.2026
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с совместной закупкой продуктов
Мошенники создают в мессенджерах группы для совместных закупок продуктов к праздникам и выманивают деньги под предлогом предоплаты, следует из материалов МВД... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T01:29:00+03:00
2026-01-02T01:29:00+03:00
2026-01-02T01:29:00+03:00
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20251231/moshenniki-2065797822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с совместной закупкой продуктов
МВД: мошенники выманивают деньги россиян под видом совместной закупки продуктов
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мошенники создают в мессенджерах группы для совместных закупок продуктов к праздникам и выманивают деньги под предлогом предоплаты, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Мошенники создают в мессенджерах группы якобы для совместных закупок продуктов. Эти группы подразумевают покупку товаров напрямую у поставщика по низкой цене", - говорится в материалах.
Добавляется, что мошенники просят граждан перевести деньги якобы в качестве предоплаты и убеждают, что заказ оформлен. Однако по истечении срока доставки товаров злоумышленники просто перестают выходить на связь.