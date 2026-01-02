Рейтинг@Mail.ru
Молодежь ДНР почтила память погибших при ударе ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 02.01.2026 (обновлено: 14:29 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/molodezh-2066048845.html
Молодежь ДНР почтила память погибших при ударе ВСУ по Хорлам
Молодежь ДНР почтила память погибших при ударе ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 02.01.2026
Молодежь ДНР почтила память погибших при ударе ВСУ по Хорлам
Молодежь ДНР в центре Донецка почтила память погибших в результате удара ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах в Херсонской области, сообщил журналистам руководитель РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:52:00+03:00
2026-01-02T14:29:00+03:00
херсонская область
донецкая народная республика
донецк
владимир сальдо
вооруженные силы украины
молодая гвардия единой россии
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066062112_0:67:1722:1036_1920x0_80_0_0_0e1e64a4a50f5076b9ff8f87bd1b5fa7.jpg
https://ria.ru/20260102/rebenok-2066023871.html
https://ria.ru/20260102/finlyandiya-2066048161.html
херсонская область
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066062112_311:0:1692:1036_1920x0_80_0_0_4da084e2074e8cdbed18ec8ef24249d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , донецкая народная республика, донецк, владимир сальдо, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Молодая гвардия Единой России, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Молодежь ДНР почтила память погибших при ударе ВСУ по Хорлам

Молодежь ДНР почтила память погибших при ударе ВСУ по гостинице в Хорлах

© Фото : Пресс-служба Министерства молодежной политики ДНР | Перейти в медиабанкАктивисты "Молодой Гвардии Единой России" во время возложения цветов в Донецке в память о жертвах трагедии в Хорлах
Активисты Молодой Гвардии Единой России во время возложения цветов в Донецке в память о жертвах трагедии в Хорлах - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Пресс-служба Министерства молодежной политики ДНР
Перейти в медиабанк
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" во время возложения цветов в Донецке в память о жертвах трагедии в Хорлах
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Молодежь ДНР в центре Донецка почтила память погибших в результате удара ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах в Херсонской области, сообщил журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в ДНР Сергей Добровольский.
"Сегодня мы находимся в центре Донецка. Наш город два года назад подвергся вражескому обстрелу. Как раз вот этот квартал, где находится и гостиница, и ресторан, и мирные заведения, подвергся два года назад вражескому обстрелу… И сегодня мы в память о том, что произошло с ночи 31 декабря на 1 января в Херсонской области в селе Хорлы, наши ребята к стеле "Россия", возложили цветы в память о невинно убитых людях", - сказал Добровольский.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Минздрав рассказал о состоянии ребенка после атаки ВСУ на Хорлы
Вчера, 08:21
Он добавил, что после первых новостей о трагедии в Херсонской области активистка Дарина Глебова написала авторское стихотворение, которое зачитала на памятном мероприятии.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Возбуждено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Стихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
Вчера, 12:51
 
Херсонская областьДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала