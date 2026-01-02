Молодежь ДНР почтила память погибших при ударе ВСУ по Хорлам

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" во время возложения цветов в Донецке в память о жертвах трагедии в Хорлах

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" во время возложения цветов в Донецке в память о жертвах трагедии в Хорлах

ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Молодежь ДНР в центре Донецка почтила память погибших в результате удара ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах в Херсонской области, сообщил журналистам руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в ДНР Сергей Добровольский.

"Сегодня мы находимся в центре Донецка. Наш город два года назад подвергся вражескому обстрелу. Как раз вот этот квартал, где находится и гостиница, и ресторан, и мирные заведения, подвергся два года назад вражескому обстрелу… И сегодня мы в память о том, что произошло с ночи 31 декабря на 1 января в Херсонской области в селе Хорлы, наши ребята к стеле "Россия", возложили цветы в память о невинно убитых людях", - сказал Добровольский.

Он добавил, что после первых новостей о трагедии в Херсонской области активистка Дарина Глебова написала авторское стихотворение, которое зачитала на памятном мероприятии.