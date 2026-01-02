Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Некомпетентность руководства Молдавии привела к регрессу во многих областях, Некомпетентность руководства Молдавии привела к регрессу во многих областях, заявил мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан.

« "Несмотря на триумфальные заявления правительства, 2025 год стал трудным годом для Молдавии , годом, в котором были зафиксированы регрессы на многих уровнях, начиная с состояния демократии и функционирования верховенства права (которое в итоге осталось только на бумаге), и заканчивая состоянием экономики и уровнем жизни населения. Партия "Действие и солидарность" (ПДС) делает вид, что не понимает, что это результат её некомпетентной политики", - написал Чебан в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в 2025 году уровень абсолютной бедности продолжал углубляться, в итоге на юге страны, по некоторым оценкам, он достиг 50%. Чебан считает, что это привело к оттоку населения.

"В 2025 году ПДС продолжила издеваться над пенсионерами, нуждающимся населением, и хочет продолжить эту политику в 2026 году. ПДС заявляет, что повышены минимальные и средние пенсии, но в действительности, по сравнению с инфляцией, покупательная способность пенсионеров стала ниже. Совокупная инфляция с момента прихода ПДС к власти превысила 60%, а индекс потребительских цен вырос более чем на 160%", - отметил Чебан.