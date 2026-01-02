https://ria.ru/20260102/moldaviya-2066097565.html
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности - РИА Новости, 02.01.2026
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности
Некомпетентность руководства Молдавии привела к регрессу во многих областях, заявил мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:03:00+03:00
2026-01-02T19:03:00+03:00
2026-01-02T19:03:00+03:00
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности
Мэр Кишинева Чебан: некомпетентность власти привела к регрессу на многих уровнях
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости.
Некомпетентность руководства Молдавии привела к регрессу во многих областях, заявил
мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан.
«
"Несмотря на триумфальные заявления правительства, 2025 год стал трудным годом для Молдавии
, годом, в котором были зафиксированы регрессы на многих уровнях, начиная с состояния демократии и функционирования верховенства права (которое в итоге осталось только на бумаге), и заканчивая состоянием экономики и уровнем жизни населения. Партия "Действие и солидарность" (ПДС) делает вид, что не понимает, что это результат её некомпетентной политики", - написал Чебан
в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в 2025 году уровень абсолютной бедности продолжал углубляться, в итоге на юге страны, по некоторым оценкам, он достиг 50%. Чебан считает, что это привело к оттоку населения.
"В 2025 году ПДС продолжила издеваться над пенсионерами, нуждающимся населением, и хочет продолжить эту политику в 2026 году. ПДС заявляет, что повышены минимальные и средние пенсии, но в действительности, по сравнению с инфляцией, покупательная способность пенсионеров стала ниже. Совокупная инфляция с момента прихода ПДС к власти превысила 60%, а индекс потребительских цен вырос более чем на 160%", - отметил Чебан.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.