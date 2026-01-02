Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Власти Молдавии считают, что игнорирование проблем поможет избавиться от них, поэтому критика руководства страны в республике воспринимается крайне болезненно, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Нужно мужество и решимость, чтобы называть вещи своими именами, выявлять подлинные проблемы и трудности, через которые проходит Молдавия . Только так можно найти решения. К сожалению, нынешняя власть выбрала путь игнорирования, ошибочно полагая, что отсутствие публичных обсуждений помогает и им, и стране", - заявил Филат журналистам.

Он полагает, что именно из-за этого в Молдавии заметна болезненная реакция на любое критическое мнение, даже тогда, когда эта критика жизненно необходима для общественного блага.

"Медийная травля является не чем иным, как доказательством агонии некомпетентной, лишённой человечности власти, которая чувствует, что её время прошло", - подчеркнул Филат.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.