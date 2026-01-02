Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер - РИА Новости, 02.01.2026
14:00 02.01.2026
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер - РИА Новости, 02.01.2026
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер
Власти Молдавии считают, что игнорирование проблем поможет избавиться от них, поэтому критика руководства страны в республике воспринимается крайне болезненно,... РИА Новости, 02.01.2026
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, владимир филат, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Владимир Филат, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер

Филат: власти Молдавии считают, что игнорирование проблем избавит от них

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Власти Молдавии считают, что игнорирование проблем поможет избавиться от них, поэтому критика руководства страны в республике воспринимается крайне болезненно, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
"Нужно мужество и решимость, чтобы называть вещи своими именами, выявлять подлинные проблемы и трудности, через которые проходит Молдавия. Только так можно найти решения. К сожалению, нынешняя власть выбрала путь игнорирования, ошибочно полагая, что отсутствие публичных обсуждений помогает и им, и стране", - заявил Филат журналистам.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Система соцстрахования в Молдавии перестала быть самоокупаемой, пишут СМИ
Вчера, 13:14
Он полагает, что именно из-за этого в Молдавии заметна болезненная реакция на любое критическое мнение, даже тогда, когда эта критика жизненно необходима для общественного блага.
"Медийная травля является не чем иным, как доказательством агонии некомпетентной, лишённой человечности власти, которая чувствует, что её время прошло", - подчеркнул Филат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Эксперт назвал бюджетную политику Молдавии без МВФ популистской
31 декабря 2025, 17:59
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневВладимир ФилатЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
