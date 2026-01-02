https://ria.ru/20260102/moldaviya-2066056769.html
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер - РИА Новости, 02.01.2026
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер
Власти Молдавии считают, что игнорирование проблем поможет избавиться от них, поэтому критика руководства страны в республике воспринимается крайне болезненно,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:00:00+03:00
2026-01-02T14:00:00+03:00
2026-01-02T14:00:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
владимир филат
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260102/sotsstrakhovanie-2066051522.html
https://ria.ru/20251231/moldaviya-2065868778.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, владимир филат, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Владимир Филат, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер
Филат: власти Молдавии считают, что игнорирование проблем избавит от них
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Власти Молдавии считают, что игнорирование проблем поможет избавиться от них, поэтому критика руководства страны в республике воспринимается крайне болезненно, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
"Нужно мужество и решимость, чтобы называть вещи своими именами, выявлять подлинные проблемы и трудности, через которые проходит Молдавия
. Только так можно найти решения. К сожалению, нынешняя власть выбрала путь игнорирования, ошибочно полагая, что отсутствие публичных обсуждений помогает и им, и стране", - заявил Филат
журналистам.
Он полагает, что именно из-за этого в Молдавии заметна болезненная реакция на любое критическое мнение, даже тогда, когда эта критика жизненно необходима для общественного блага.
"Медийная травля является не чем иным, как доказательством агонии некомпетентной, лишённой человечности власти, которая чувствует, что её время прошло", - подчеркнул Филат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова
, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.