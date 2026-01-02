https://ria.ru/20260102/moldaviya-2066038934.html
Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции
Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции - РИА Новости, 02.01.2026
Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции
Экономическая стагнация, быстрорастущая инфляция и увеличивающийся внешний долг привели Молдавию к социальной деградации, подавляющее большинство граждан страны
в мире
молдавия
молдавия
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости.
Экономическая стагнация, быстрорастущая инфляция и увеличивающийся внешний долг привели Молдавию к социальной деградации, подавляющее большинство граждан страны живет в крайней нищете, утверждает
пресс-служба молдавской оппозиционной Партии коммунистов.
"Экономическая стагнация, помноженная на галопирующую инфляцию и нарастающее давление внешнего и внутреннего долга, привела к трагичной социальной деградации. Более трети населения страны оказалось за чертой абсолютной бедности, то есть на грани физиологического выживания. В крайней нищете сегодня живет подавляющее большинство граждан Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Коммунисты отмечают, что причина такой ситуации заключается в том, что представители власти за последние годы не продемонстрировали ни стремления развивать страну, ни ответственности за ее настоящее и будущее.
"Хуже того, получая беспрецедентные в новейшей истории Молдавии
суммы финансовых средств, им не удалось добиться сколько-нибудь заметных результатов. Это результат управленческой импотенции власти, ее неспособности регулировать социально-экономические процессы, отстаивать национальные интересы, правильно расставлять приоритеты", - подчеркивается в заявлении.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.