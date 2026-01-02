Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Экономическая стагнация, быстрорастущая инфляция и увеличивающийся внешний долг привели Молдавию к социальной деградации, подавляющее большинство граждан страны живет в крайней нищете, Экономическая стагнация, быстрорастущая инфляция и увеличивающийся внешний долг привели Молдавию к социальной деградации, подавляющее большинство граждан страны живет в крайней нищете, утверждает пресс-служба молдавской оппозиционной Партии коммунистов.

"Экономическая стагнация, помноженная на галопирующую инфляцию и нарастающее давление внешнего и внутреннего долга, привела к трагичной социальной деградации. Более трети населения страны оказалось за чертой абсолютной бедности, то есть на грани физиологического выживания. В крайней нищете сегодня живет подавляющее большинство граждан Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.

Коммунисты отмечают, что причина такой ситуации заключается в том, что представители власти за последние годы не продемонстрировали ни стремления развивать страну, ни ответственности за ее настоящее и будущее.

"Хуже того, получая беспрецедентные в новейшей истории Молдавии суммы финансовых средств, им не удалось добиться сколько-нибудь заметных результатов. Это результат управленческой импотенции власти, ее неспособности регулировать социально-экономические процессы, отстаивать национальные интересы, правильно расставлять приоритеты", - подчеркивается в заявлении.