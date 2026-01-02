Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/moldaviya-2066038934.html
Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции
Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции - РИА Новости, 02.01.2026
Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции
Экономическая стагнация, быстрорастущая инфляция и увеличивающийся внешний долг привели Молдавию к социальной деградации, подавляющее большинство граждан страны РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T11:31:00+03:00
2026-01-02T11:31:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260101/rossija-2065898946.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Власти Молдавии привели страну к социальной деградации, заявили в оппозиции

Компартия Молдавии: подавляющее большинство граждан живет в крайней нищете

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Экономическая стагнация, быстрорастущая инфляция и увеличивающийся внешний долг привели Молдавию к социальной деградации, подавляющее большинство граждан страны живет в крайней нищете, утверждает пресс-служба молдавской оппозиционной Партии коммунистов.
"Экономическая стагнация, помноженная на галопирующую инфляцию и нарастающее давление внешнего и внутреннего долга, привела к трагичной социальной деградации. Более трети населения страны оказалось за чертой абсолютной бедности, то есть на грани физиологического выживания. В крайней нищете сегодня живет подавляющее большинство граждан Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Коммунисты отмечают, что причина такой ситуации заключается в том, что представители власти за последние годы не продемонстрировали ни стремления развивать страну, ни ответственности за ее настоящее и будущее.
"Хуже того, получая беспрецедентные в новейшей истории Молдавии суммы финансовых средств, им не удалось добиться сколько-нибудь заметных результатов. Это результат управленческой импотенции власти, ее неспособности регулировать социально-экономические процессы, отстаивать национальные интересы, правильно расставлять приоритеты", - подчеркивается в заявлении.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Граждане Молдавии могут урегулировать положение в Росии до конца 1 января
1 января, 01:28
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала