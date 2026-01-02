КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пытается подорвать основы существования молдавского государства, лишая страну языка, меняя конституцию и втягивая ее в НАТО, заявили в пресс-службе оппозиционной Партии коммунистов.

"Сотни тысяч людей поддались на пустую и оголтелую пропаганду несуществующих достижений и туманных перспектив. Людей обманули. А еще людей напугали якобы неизбежной войной, если эти паталогические лжецы, глупцы и недоросли не останутся у власти", - отмечают в Компартии.