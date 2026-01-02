ПДС пытается подорвать основы существования Молдавии, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пытается подорвать основы существования молдавского государства, лишая страну языка, меняя конституцию и втягивая ее в НАТО, заявили в пресс-службе оппозиционной Партии коммунистов.
"Это крикливое, истеричное, невежественное правление ежедневно покушается на сами основы существования молдавского государства. Оно лишило молдавский народ собственного языка, изменив конституцию "техническим голосованием", втягивает Молдову в НАТО, тратя все больше и больше средств на милитаризацию страны; провоцирует межэтнический и религиозный раскол, вбрасывая в общество провокационные нарративы", - говорится в заявлении Компартии, посвященном достижениям ПДС за прошедший год.
Коммунисты считают, что власти страны уничтожают остатки национальной гордости, холопски лебезя перед европейскими хозяевами.
"Сотни тысяч людей поддались на пустую и оголтелую пропаганду несуществующих достижений и туманных перспектив. Людей обманули. А еще людей напугали якобы неизбежной войной, если эти паталогические лжецы, глупцы и недоросли не останутся у власти", - отмечают в Компартии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Санду формирует параллельное правительство, заявил Додон
12 декабря 2025, 10:59