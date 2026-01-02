https://ria.ru/20260102/mo-2066045370.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1405 военнослужащих и два танка в зоне работы группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
2026
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине
