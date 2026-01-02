https://ria.ru/20260102/mo-2066045143.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили свыше 1295 военнослужащих ВСУ и 40 боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам... РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
донецкая народная республика
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
