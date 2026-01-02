Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 1295 военнослужащих, 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.