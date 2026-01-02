Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 02.01.2026 (обновлено: 12:16 02.01.2026)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили свыше 1295 военнослужащих ВСУ и 40 боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам... РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА НОВОСТИ. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили свыше 1295 военнослужащих ВСУ и 40 боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 1295 военнослужащих, 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
