Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 02.01.2026 (обновлено: 12:16 02.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1305 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за неделю потеряли свыше 1305 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1305 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке оборонного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - отмечает МО РФ.
