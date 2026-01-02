https://ria.ru/20260102/minoborony--2066106211.html
Минобороны рассказало, зачем Киев говорит о "российском ударе" по Харькову
Минобороны рассказало, зачем Киев говорит о "российском ударе" по Харькову - РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны рассказало, зачем Киев говорит о "российском ударе" по Харькову
Заявления киевского режима о якобы "российском ударе по Харькову" сделаны с целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T20:19:00+03:00
2026-01-02T20:19:00+03:00
2026-01-02T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
киев
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921430367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d3449ad84215139b092de4805bd5d93.jpg
россия
херсонская область
киев
