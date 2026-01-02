Минобороны рассказало, зачем Киев говорит о "российском ударе" по Харькову

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Заявления киевского режима о якобы "российском ударе по Харькову" сделаны с целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в населенном пункте Хорлы Херсонской области, заявило министерство обороны России.