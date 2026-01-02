Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало, зачем Киев говорит о "российском ударе" по Харькову
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 02.01.2026
Минобороны рассказало, зачем Киев говорит о "российском ударе" по Харькову
Минобороны рассказало, зачем Киев говорит о "российском ударе" по Харькову

МО: Киев придумал удар по Харькову, чтобы отвлечь внимание от теракта в Хорлах

Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Заявления киевского режима о якобы "российском ударе по Харькову" сделаны с целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в населенном пункте Хорлы Херсонской области, заявило министерство обороны России.
"Заявления киевского режима о якобы "российском ударе по Харькову" имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в населенном пункте Хорлы Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.
МО РФ подчеркнуло, что российские Вооружённые силы не не планировали и не наносили ударов в черте Харькова. Исходя из опубликованных украинскими информационными ресурсами видеоматериалов очевидцев, эпицентр взрыва располагался в торговом центре "Персона" по адресу улица Олеся Гончара 2, отметили в ведомстве.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Минобороны России прокомментировало видео с якобы ударом по ТЦ в Харькове
