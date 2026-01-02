Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опровергло информацию об ударе по Харькову
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 02.01.2026 (обновлено: 20:35 02.01.2026)
Минобороны опровергло информацию об ударе по Харькову
Минобороны опровергло информацию об ударе по Харькову - РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны опровергло информацию об ударе по Харькову
Сообщения украинских СМИ о российском ударе по Харькову не соответствуют действительности, заявили в Министерстве обороны. РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны опровергло информацию об ударе по Харькову

Минобороны: авиация и артиллерия не наносили ударов по Харькову 2 января

Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сообщения украинских СМИ о российском ударе по Харькову не соответствуют действительности, заявили в Министерстве обороны.
"Вооруженные силы России не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города", — говорится в сообщении.
Взрыв в Харькове
Взрыв в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Харькове
Как отметили в оборонном ведомстве, на распространяемых кадрах видно, что в торговом центре с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся в здании боеприпасов. На это указывает сильное задымление за несколько секунд до взрыва.
Заявления киевского режима о якобы "российском ударе" там связали с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от теракта против мирного населения, совершенного украинскими военными в селе Хорлы в Херсонской области.

Атаки ВСУ на Херсонскую область

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в больницы доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах
Вчера, 17:44
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, перед атакой местность разведали при помощи БПЛА производства стран НАТО. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Накануне днем ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Специальная военная операция на Украине
 
 
