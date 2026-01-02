Минобороны опровергло информацию об ударе по Харькову

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сообщения украинских СМИ о российском ударе по Харькову не соответствуют действительности, Сообщения украинских СМИ о российском ударе по Харькову не соответствуют действительности, заявили в Министерстве обороны.

"Вооруженные силы России не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города", — говорится в сообщении.

© Кадр видео из соцсетей Взрыв в Харькове © Кадр видео из соцсетей Взрыв в Харькове

Как отметили в оборонном ведомстве, на распространяемых кадрах видно, что в торговом центре с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся в здании боеприпасов. На это указывает сильное задымление за несколько секунд до взрыва.

Заявления киевского режима о якобы "российском ударе" там связали с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от теракта против мирного населения, совершенного украинскими военными в селе Хорлы в Херсонской области

Атаки ВСУ на Херсонскую область

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в больницы доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, перед атакой местность разведали при помощи БПЛА производства стран НАТО . Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.