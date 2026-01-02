Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск считает, что победа радикальных левых станет для США концом
01:21 02.01.2026
Илон Маск считает, что победа радикальных левых станет для США концом
Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что победа радикальных левых станет для США концом, в том числе из-за их подхода к миграционной проблеме. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T01:21:00+03:00
2026-01-02T01:21:00+03:00
в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Илон Маск считает, что победа радикальных левых станет для США концом

Маск: победа радикальных левых станет для США концом

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что победа радикальных левых станет для США концом, в том числе из-за их подхода к миграционной проблеме.
Пользователь в соцсети Х написал, что Маск оказывает республиканцам финансовую поддержку, чтобы помочь президенту США Дональду Трампу вернуть себе полный контроль на ноябрьских промежуточных выборах.
"Америке конец, если радикальные левые победят. Они откроют шлюзовые затворы для нелегальной иммиграции и мошенничества. Это будет уже не Америка", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP
29 декабря 2025, 14:28
 
В миреСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
