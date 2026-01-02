Илон Маск считает, что победа радикальных левых станет для США концом

"Америке конец, если радикальные левые победят. Они откроют шлюзовые затворы для нелегальной иммиграции и мошенничества. Это будет уже не Америка", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.