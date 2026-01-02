https://ria.ru/20260102/mandariny-2066015493.html
Диетолог предупредила об опасности переедания мандаринов
Чрезмерное употребление мандаринов может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом, а также привести к вздутию живота,...
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Чрезмерное употребление мандаринов может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом, а также привести к вздутию живота, повышенному газообразованию и нарушению стула, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По словам диетолога, даже у здорового взрослого человека чрезмерное употребление цитрусовых, в том числе мандаринов, может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом.
"Кроме того, избыточное потребление фруктозы и пищевых волокон при переедании фруктов может привести к диспепсическим явлениям со стороны органов пищеварения – вздутию, повышенному газообразованию и нарушению стула", - рассказала Стародубова
