Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику

Украинские военторги предлагают широкий ассортимент розовой экипировки для украинских военнослужащих, выяснило ранее РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. Например, можно приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов и даже чехол для бронеплит.