Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику - РИА Новости, 02.01.2026
09:31 02.01.2026
Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику
Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику - РИА Новости, 02.01.2026
Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику
Украинский магазин военной экипировки продает розовые шевроны с нацисткой символикой, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:31:00+03:00
2026-01-02T09:33:00+03:00
германия, украина, вооруженные силы украины
Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику

РИА Новости: на Украине продают розовые шевроны с нацистской символикой

© Фото : соцсетиРозовый шеврон с украинской символикой
Розовый шеврон с украинской символикой - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : соцсети
Розовый шеврон с украинской символикой
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинский магазин военной экипировки продает розовые шевроны с нацисткой символикой, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
В аккаунте одного из украинских интернет-магазинов, продающих предметы экипировки для военнослужащих, предлагают приобрести розовые шевроны с гербом нацистской Германии. Единственное отличие - вместо свастики в дубовом венке изображён герб Украины.
Украинские военторги предлагают широкий ассортимент розовой экипировки для украинских военнослужащих, выяснило ранее РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. Например, можно приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов и даже чехол для бронеплит.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Готовьтесь к подаркам: Россия скоро поздравит Киев с последним Новым годом
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
