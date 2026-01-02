https://ria.ru/20260102/magazin-2066028772.html
Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику
Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику - РИА Новости, 02.01.2026
Украинский военторг выставил на продажу розовую нацистскую символику
Украинский магазин военной экипировки продает розовые шевроны с нацисткой символикой, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. РИА Новости, 02.01.2026
РИА Новости: на Украине продают розовые шевроны с нацистской символикой
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинский магазин военной экипировки продает розовые шевроны с нацисткой символикой, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
В аккаунте одного из украинских интернет-магазинов, продающих предметы экипировки для военнослужащих, предлагают приобрести розовые шевроны с гербом нацистской Германии
. Единственное отличие - вместо свастики в дубовом венке изображён герб Украины
.
Украинские военторги предлагают широкий ассортимент розовой экипировки для украинских военнослужащих, выяснило ранее РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. Например, можно приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов и даже чехол для бронеплит.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.