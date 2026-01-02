Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал Венесуэлу жертвой колумбийской наркоторговли - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/maduro-2066014924.html
Мадуро назвал Венесуэлу жертвой колумбийской наркоторговли
Мадуро назвал Венесуэлу жертвой колумбийской наркоторговли - РИА Новости, 02.01.2026
Мадуро назвал Венесуэлу жертвой колумбийской наркоторговли
Венесуэла - жертва колумбийской наркоторговли, весь кокаин, который перемещается в регионе, производится этой страной, сообщил президент Николас Мадуро. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T03:57:00+03:00
2026-01-02T03:57:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
колумбия
николас мадуро
марко рубио
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108338_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_33dd19a6eee4f1adcfacd55f8d5572ea.jpg
https://ria.ru/20260102/maduro-2066012665.html
https://ria.ru/20251227/maduro-2065009077.html
венесуэла
сша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108338_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_c3862b162a782d3d874277bcb1b0599f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, колумбия, николас мадуро, марко рубио, telegram
В мире, Венесуэла, США, Колумбия, Николас Мадуро, Марко Рубио, Telegram
Мадуро назвал Венесуэлу жертвой колумбийской наркоторговли

Мадуро: Венесуэла является жертвой наркоторговцев Колумбии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв - РИА Новости. Венесуэла - жертва колумбийской наркоторговли, весь кокаин, который перемещается в регионе, производится этой страной, сообщил президент Николас Мадуро.
"У нас прекрасная модель борьбы с наркоторговлей и криминальными бандами. Весь кокаин, который перемещается в регионе, производится в Колумбии. Мы - жертвы колумбийской наркоторговли. И эта (ситуация возникла) не сегодня", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету, трансляция велась в Telegram Мадуро.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком
03:06
"Поскольку они не могут обвинить Венесуэлу во владении оружием массового поражения, не могут нас обвинить во владении ядерным оружием, химическим оружием, то придумали обвинение (в наркоторговле – ред.). И в США знают, что это ложь", - отметил президент.
В июле 2025 года госсекретарь США Марко Рубио выдвинул обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, утверждая, что тот якобы является главой венесуэльского "Картеля солнц". В результате Мадуро был обвинён в распространении наркотиков на территории Соединённых Штатов.
Каракас отверг обвинения США в наркотрафике, заявив, что именно после изгнания Управления по борьбе с наркотиками DEA в 2005 году Венесуэла добилась убедительных результатов в борьбе с преступными структурами - арестов, ликвидации преступных сетей и установления контроля за границами и побережьем.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Мадуро назвал условия диалога с США
27 декабря 2025, 02:55
 
В миреВенесуэлаСШАКолумбияНиколас МадуроМарко РубиоTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала